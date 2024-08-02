СФ одобрил закон о запрете треш-стримов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед РФ одобрил закон о запрете распространения информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

Изменения вносились в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Поправки запрещают передачу и определяют порядок ограничения доступа к подобной информации.

Закон содержит в себе определение противоправной информации, описывая ее как оскорбление человеческого достоинства, общественной нравственности и выражение явного неуважения к обществу, распространяемые из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Также СФ одобрил закон, по которому онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду статей УК РФ. Так, дополнения вносятся в 63-ю статью кодекса. Упоминанием треш-стримов дополняются и 10 статей УК РФ, среди которых "убийство", "побои" и "похищение человека".

Ранее закон, запрещающий треш-стримы, уже одобрила во втором и третьем чтениях ГД РФ. За нарушение граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 800 до 1 миллиона рублей. У граждан также будут конфисковывать оборудование, которое применялось для создания таких материалов.

