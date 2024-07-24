Проект об ответственности за треш-стримы дополнят штрафом для юрлиц до 1 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Штраф до 1 миллиона рублей для юридических лиц может быть установлен в рамках второго чтения законопроекта об ответственности за треш-стримы, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте законопроекта сказано, что распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает неуважение к обществу, содержит изображение противоправных и насильственных действий, а также распространяется в хулиганских, корыстных и других целях, если не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет административный штраф на юрлица в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления подобных материалов.

В феврале текущего года Государственная дума приняла законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе треш-стримы. Изменения были внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

До этого Госдумой был принят законопроект о введении административных штрафов до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов, демонстрирующих жестокость.