25 января, 14:34Общество
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административные штрафы до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов, демонстрирующих жестокость. Речь в том числе идет о так называемых треш-стримах.
Кроме того, ГД приняла в первом чтении проект закона, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
В декабре прошлого года в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что этот проект рассмотрят в приоритетном порядке.
Эксперт рассказал о правовом регулировании стримов
Читайте также