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25 января, 14:34

Общество

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административные штрафы до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов, демонстрирующих жестокость. Речь в том числе идет о так называемых треш-стримах.

Кроме того, ГД приняла в первом чтении проект закона, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что этот проект рассмотрят в приоритетном порядке.

Эксперт рассказал о правовом регулировании стримов

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