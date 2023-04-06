Ударившего дочь в прямом эфире стримера задержали в Ивановской области

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранители в Ивановской области задержали треш-стримера Дмитрия Серова, который ударил свою дочь в прямом эфире. О происшествии рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит телеграм-канал "МВД Медиа".

В свою очередь, детский омбудсмен региона Татьяна Океанская рассказа "Подъему", что правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту. По ее словам, сотрудники органов опеки были осведомлены о случившимся.

"Просмотрели свои базы семей, состоящих на учете: в них данный гражданин не значится. Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место", – подчеркнула она.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Кохме. Серов ударил свою дочь во время прямого эфира в Сети, довел ее до слез и не позволил уйти.

Выяснилось, что родители ребенка находятся в разводе, девочка живет с матерью. Отмечается, что женщина не раз жаловалась на побои со стороны супруга, когда они еще состояли в браке.

Ранее стало известно, что разрабатываемые в Госдуме поправки в УК РФ предусматривают введение наказания за распространение треш-стримов с участием несовершеннолетних в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, пакет законопроектов включает создание реестра, куда внесут треш-стримеров. Попавшим в список запретят пользоваться интернетом, а СМИ писать о них. Подобные меры не позволят этим лицам набирать новую аудиторию.



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