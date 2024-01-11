В ГД пообещали рассмотреть в приоритетном порядке проекты о запрете треш-стримов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума РФ в приоритетном порядке изучит весной материалы к законопроекту о запрете треш-стримов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", – подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, в последние несколько дней граждане отправляют много обращений по поводу того, что в стране необходимо ввести меры по борьбе с подобными стримами. Так, Володин напомнил недавнюю ситуацию с блогером Сергеем Косенко, который бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб, снял это на видео и опубликовав после в соцсетях.

Теперь же предлагается отнести треш-стримы к информации, которая будет квалифицироваться как запрещенная к распространению, а соцсети должны будут удалять подобный контент. При этом организаторов и участников этих трансляций будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей и изымать оборудование, предназначенное для съемки этих стримов.

"Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по 10 статьям УК РФ (убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, использование рабского труда)", – добавил Володин.

Ранее в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях.



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