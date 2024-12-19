Путин: YouTube и Google должны соблюдать законы РФ

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YouTube и Google должны соблюдать законы РФ и не злоупотреблять Сетью, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По мнению президента, эти две компании сами создали для себя проблемы в России. Он подчеркнул, что Роскомнадзор предъявляет им обоснованные претензии.

"Если Google и YouTube изменят свои подходы, никаких проблем в России у них не будет", – заверил Путин.

Комментируя замедление YouTube в России, Путин отметил, что это по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Кроме того, по его словам, этот сервис предлагает политическую пропаганду против РФ в то время, как люди просто хотят посмотреть музыку или культуру.

Президент обратил внимание, что конкуренция между площадками растет: "Свято место пусто не бывает".

Роскомнадзор зафиксировал снижение трафика YouTube в России еще в конце октября. Причиной были названы проблемы с оборудованием Global Cache от Google.

С замедлением работы YouTube в России наблюдается перераспределение аудитории в пользу отечественных хостингов, обратила внимание и руководитель медиацентра ВЦИОМ Яна Ширяева. Она также рассказала, что мессенджер Telegram в 2024 году стал одним из основных новостных источников.