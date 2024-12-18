ВЦИОМ: Telegram и WhatsApp стали основными новостными каналами в 2024 году

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Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской) стали в 2024 году основными новостными каналами. Об этом сообщила руководитель медиацентра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Яна Ширяева, передает ТАСС.

По ее словам, общество создает спрос на "обработанный" контент, содержащий оценку происходящих событий. Мессенджеры стали главными ньюсмейкерами информационной сферы, подчеркнула Ширяева.

С развитием потоковых платформ и видеосервисов традиционное телевидение больше теряет позиции в борьбе за внимание аудитории. В то время как крупные и качественные телеканалы сохраняют свою аудиторию, зрители, в частности молодые люди, хотят смотреть контент по запросу, а не по расписанию. Онлайн-кинотеатры, которые раньше были доступны только для состоятельных людей, теперь стали частью повседневной жизни.

"Увеличивается количество зрителей, которые предпочитают смотреть контент на альтернативных носителях, например на телефоне. Линейное ТВ все больше уступает место потоковому", – подчеркнула она.

В связи с замедлением работы YouTube в России наблюдается перераспределение аудитории в пользу отечественных хостингов, обратила внимание Ширяева. Причем это касается не одного, а сразу нескольких платформ.

Ранее стало известно, что Telegram каждый месяц в течение последних нескольких лет удаляет около 1 миллиона каналов и групп, а также более 10 миллионов пользователей, нарушающих правила, о чем сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что общественность не была полностью осведомлена о масштабах усилий по модерации в Telegram и сообщил, что открыл данные о том, какую работу модераторы мессенджера проделали на протяжении многих лет.

