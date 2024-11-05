В РФ не поддержали запрет пользоваться соцсетями детям до 14 лет

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Депутаты Госдумы не поддержали запрет пользоваться социальными сетями детям до 14 лет и обязательной регистрации в них по паспорту, заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

По словам чиновника, предложение вызывает серьезные сомнения относительно ее эффективности и последствий. Например, обязательная регистрация с фотографией паспорта создаст сложности в безопасности личных данных.

"Строгая проверка возрастных ограничений через паспорта на практике приведет к росту числа поддельных аккаунтов и неформальных схем обхода", – пояснил депутат в беседе с газетой "Известия".

Схожий опыт уже пытались внедрить другие страны, напомнил Чернышов. Однако строгое требование к личной информации часто становилось объектом хакерских атак, создавая угрозу для конфиденциальности пользователей. Кроме того, политик считает, что мера негативно отразится на самой аудитории соцсетей и ее возможности для коммуникации.

"Подростки от 12 до 14 лет часто используют социальные сети для общения, образовательных проектов и самовыражения. Полное ограничение доступа лишает их важной части социальной жизни", – высказался Чернышов.

Также он назвал сообщения детей в соцсетях важным поведенческим маркером, позволяющим вовремя выявить экстремистские или суицидальные настроения.

Еще одним важным фактором является исполнение соответствующего запрета на уровне платформ, так как если они не согласятся, то их деятельность на территории России будет приостановлена, что только увеличит потребность в обходе и поиске альтернатив, в том числе на менее регулируемых площадках.

"Таким образом, вместо того чтобы создавать жесткие барьеры для всех, возможно, стоит усилить контроль за контентом и предложить подросткам больше образовательных программ о безопасном поведении в интернете", – заключил депутат.

Инициатором соответствующего предложения стала ассоциация предпринимателей "АВАНТИ". По мнению представителей организации, для реализации инициативы необходимо обязать платформы вести регистрацию пользователей исключительно через предоставление фотографии паспорта. При этом уже зарегистрированным в соцсетях гражданам нужно будет пройти эту проверку повторно. Использование этой системы уже налажено в каршеринге и других финансовых сервисах.

В свою очередь, Роскомнадзор выступал с предложением установить программы родительского контроля на детских телефонах для того, чтобы оградить детей от негативного воздействия цифровой среды. Например, они смогут запретить материалы, содержащие нецензурную лексику, а также видео- и фотоматериалы, имеющие возрастные ограничения 18+.