В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям

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В России предложили запретить детям, которые не достигли 14 лет, доступ к социальным сетям. Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию "АВАНТИ" с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки", – цитирует документ газета "Известия".

В настоящий период в Сети действует свыше 10 тысяч различных сайтов террористической направленности, подчеркивается в письме. Одновременно с ними угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые группы смерти.

По мнению представителей организации, для реализации инициативы необходимо обязать платформы вести регистрацию пользователей исключительно через предоставление фотографии паспорта. При этом уже зарегистрированным в соцсетях гражданам нужно будет пройти эту проверку повторно. Использование этой системы уже налажено в каршеринге и других финансовых сервисах, указали авторы предложения.

Организация также сочла необходимым ввести ограничения деятельности для тех социальных сетей, которые не станут внедрять новые правила. Это решение даст возможность снизить негативное воздействие социальных сетей на детей, а также предотвратить неправомерные действия в отношении них. Вместе с тем так удастся исключить риск личностного формирования детей на основе дезинформации и ложных сведений, подчеркнул Янсуков.

Ранее Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) создал математические модели, способные выявить экстремистскую идеологию в социальных сетях. Новый сервис обучен анализировать профили, посты и комментарии, а также распознавать в них призывы к беспорядкам.

Система уже применяется более чем в половине территориальных управлений МВД РФ.

