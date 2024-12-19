РКН объяснил меры против YouTube нарушением российских законов

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Основанием для мер в отношении видеохостинга YouTube являются нарушения российских законов, а выбор инструментов для мотивации их соблюдения остается за Россией, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Количество блокировок российских каналов только растет. Начав с отечественных СМИ, журналистов и общественных деятелей, в текущем году американская компания стала блокировать видео российских музыкантов", – цитирует РИА Новости пресс-службу РКН.

YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов, 80 из которых только в этом году. Ведомство направляло требования разблокировать каналы, но не получило ответов.

Российские суды наложили на Google, который владеет YouTube, суммарно свыше 25 миллиардов рублей за последние три года. При этом качество работы сервиса снижается, уверены в РКН, из-за самой компании, которая уже как два года официально не работает в России.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что не исключена полная блокировка видеохостинга в России, так как на проблемы с доступом начали жаловаться клиенты мобильных сетей.

Владимир Путин отмечал, что YouTube и Google должны соблюдать законы и не злоупотреблять Сетью. Президент уверен, что РКН предъявляет им обоснованные претензии.

