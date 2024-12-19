Путин заявил, что почти не пользуется интернетом и редко смотрит телевизор

19 декабря, 19:40Технологии
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Владимир Путин почти не пользуется интернетом и редко смотрит телевизор, так как у него нет на это времени. Об этом президент России сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
Кроме того, в рамках "Итогов года" российский лидер ответил на вопрос о замедлении YouTube. По его словам, такие действия по большей части связаны с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями.
Путин отметил, что YouTube и Google должны соблюдать законы России и не злоупотреблять Сетью.
По мнению президента, эти две компании сами создали для себя проблемы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор предъявляет им обоснованные претензии.
Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян