Путин заявил, что почти не пользуется интернетом и редко смотрит телевизор

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин почти не пользуется интернетом и редко смотрит телевизор, так как у него нет на это времени. Об этом президент России сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Кроме того, в рамках "Итогов года" российский лидер ответил на вопрос о замедлении YouTube. По его словам, такие действия по большей части связаны с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями.

Путин отметил, что YouTube и Google должны соблюдать законы России и не злоупотреблять Сетью.

По мнению президента, эти две компании сами создали для себя проблемы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор предъявляет им обоснованные претензии.

