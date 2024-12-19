19 декабря, 19:05Технологии
В России могут полностью заблокировать YouTube
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Клиенты разных операторов мобильной связи сообщили о проблемах с доступом к YouTube. По информации от источников РБК, есть вероятность полного отключения сервиса в России.
Проблемы с воспроизведением видео на YouTube возникли у россиян в четверг, 19 декабря. Отмечается, что с затруднениями столкнулись клиенты операторов МТС, "МегаФон", "Т2" и "Билайн". Загрузка видео либо недоступна, либо происходит медленно.
На портале по мониторингу проблем и отключений в интернете Downdetector пользователи также сообщают о трудностях при попытке воспроизвести видео. Сбои начались после полуночи.
Один из участников медиарынка сообщил, что ранее блокировка составляла 30% и распространялась только на стационарные устройства, но с середины декабря планируется усилить меры и блокировать доступ полностью, включая мобильные версии.
Представитель IT-индустрии подтвердил информацию о существенном, но еще не полном замедлении работы YouTube на мобильных устройствах. Он отметил, что наблюдаются проблемы с блокировками, очереди пользователей и большое количество жалоб.
Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что YouTube и Google должны соблюдать законы России и не злоупотреблять Сетью. По мнению президента, эти две компании сами создали для себя проблемы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор предъявляет им обоснованные претензии.
Снижение трафика YouTube в России произошло еще в конце октября. Причиной были названы проблемы с оборудованием Global Cache от Google.
С замедлением работы YouTube в России наблюдается перераспределение аудитории в пользу отечественных хостингов, обратила внимание и руководитель медиацентра ВЦИОМ Яна Ширяева.
Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян