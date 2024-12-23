В ГД назвали высокой вероятность блокировки WhatsApp в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы считают высокой вероятность блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в России, сообщает "Парламентская газета".

По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, дело в том, что через мессенджер действуют экстремистские и террористические организации. При этом у WhatsApp нет никакого контакта с российскими правоохранительными органами.

"Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp", – сказал Матвейчев.

С ним согласен зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, последние события с блокировкой Viber являются подтверждением того, что вероятность блокировки WhatsApp возрастает. В то же время он заметил, что если компания начнет соблюдать российское законодательство, то ее не будут ограничивать.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая поможет блокировать сообщения от неизвестных абонентов, если их объем превысит определенный порог.

По словам экспертов, опция будет автоматически блокировать сообщения, защищая пользователей от спама и других нежелательных сообщений. При этом блокировка не будет постоянной – она будет сниматься, когда объем входящих сообщений вернется к нормальному уровню.

Эта функция уже доступна некоторым бета-тестерам, которые установили последнюю версию бета-версии WhatsApp для iOS. Ожидается, что в ближайшее время она станет доступна для большего числа пользователей. Опцию можно будет найти в разделе "Дополнительно".