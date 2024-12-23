Эксперт Иевлев: мошенники начали использовать новую уловку после блокировки Viber

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Аферисты придумали новую уловку после блокировки Роскомнадзором мессенджера Viber. Об этом россиян предупредил начальник отдела информационной безопасности компании, которая специализируется на выпуске продуктов для защиты данных, Виктор Иевлев.

"Мошенники начали распространять фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, якобы помогающие восстановить доступ к Viber. На деле эти ресурсы часто заражены вредоносным ПО или используются для хищения персональных данных", – передает РИА Новости его слова.

Завладеть конфиденциальными данными злоумышленникам помогают программы-шпионы, добавил Иевлев.

Решение о блокировке Viber было принято из-за нарушения требований законодательства. На площадке размещалась противоправная информация, уточнили в Роскомнадзоре.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку мессенджер позволяет анонимно связываться с потенциальными кандидатами, а шифрование сообщений минимизирует риск перехвата переписки.

Контроль обхода блокировок Роскомнадзором будет касаться, в свою очередь, только тех, кто заходит на ресурсы, представляющие опасность для государства и граждан России.

