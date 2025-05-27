Глава Новой Каховки отстранен от должности за недостойное поведение

Фото: телеграм-канал "Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале, что уволил с должности главы Новокаховского городского округа Виталия Гуру.

Причиной, по словам губернатора, стало недостойное и порочащее поведение Гуру на мемориале памяти Великой Отечественной войны. Помимо отстранения от должности, Сальдо приостановил членство политика в партии "Единая Россия".

Временно исполнять обязанности главы Новокаховского городского округа будет Елена Болотняя, которая ранее являлась заместителем Гуру.

Ранее глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова была отправлена в отставку после скандальных кадров ее дочери, которая в своих социальных сетях опубликовала видео, где угрожала отправить людей на СВО, ссылаясь на влияние ее матери.

Позже Шевцова принесла свои извинения за слова дочери от лица всей своей семьи. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов осудил поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа. Из-за общественной реакции сама девушка записала видео, где принесла искренние извинения.

