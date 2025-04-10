Сергей Котляров назначен исполняющим обязанности мэра Курска

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Депутаты Курского городского собрания назначили заместителя мэра Курска Сергея Котлярова исполняющим обязанности главы города, передает ТАСС.

В ходе заседания экс-мэр Игорь Куцак подчеркнул, что будет помогать вступившему в должность.

"Какие-то тонкие вопросы будем садиться и вместе раскладывать", – добавил он.

В свою очередь, врио заместителя губернатора Курской области Евгений Лобов выразил признательность Куцаку за его работу и пожелал ему успехов в новых начинаниях.

Котлярова же он назвал опытным профессионалом в сфере внутренней политики, социальной сферы и образования, добавив, что он сможет эффективно решать хозяйственные и бытовые вопросы, с которыми ежедневно сталкивается город.

Вместе с тем врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил надежду на активное участие Котлярова в процессе подготовки к тысячелетию Курска.

"Рассчитываю, что такие перемены (приход нового мэра. – Прим. ред.) не скажутся негативным образом на жизни города, впереди у нас много работы", – написал политик в своем телеграм-канале.

Однако Хинштейн отметил, что Курск не готов к юбилею, поэтому власти начали прорабатывать мастер-план древнего города.

Об отставке Куцака стало известно 7 апреля. Решение он принял по собственному желанию и объяснил его семейными проблемами. При этом Хинштейн, указал, что пытался уговорить главу города остаться, однако сделать это не удалось.

До этого пост покинул глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона. Решение было принято в ходе встречи граждан с властями области.