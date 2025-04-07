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Мэр Курска Игорь Куцак решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его слова на заседании регионального правительства.

Такое решение Куцак объяснил семейными проблемами.

"Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие", – сказал он.

При этом врио губернатора региона Александр Хинштейн указал, что пытался уговорить главу города остаться, однако это не удалось.

В январе мэр Энергодара Эдуард Сеновоз решил покинуть свой пост. Он подчеркнул, что команда администрации города, которую возглавляет Максим Пухов, получивший в ноябре 2023 года должность первого замглавы Энергодара, продолжит свою работу.

Ранее было принято решение об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона. Решение было принято в ходе встречи граждан с властями области.

