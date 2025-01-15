Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз ушел в отставку

Фото: телеграм-канал "Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара"

Мэр Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз решил покинуть свой пост. Он объявил об этом в своем телеграм-канале.

"Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт. Задачи, которые ставил передо мной концерн, направляя в Энергодар, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены", – отметил чиновник.

По его словам, депутаты городского совета рассмотрят его заявление о досрочном уходе с должности в ближайшее время. Им также предстоит принять решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара.

Сеновоз также подчеркнул, что команда администрации города, которую возглавляет Максим Пухов, получивший ноябре 2023 года должность первого замглавы Энергодара, будет продолжать свою работу.

В течение последних двух лет в городе удалось отремонтировать большое количество социальных объектов, обратил внимание Сеновоз. На этом фоне в Энергодаре продолжает успешно развиваться сфера услуг и предпринимательство, а также происходит постепенное расширение возможностей в области здравоохранения.

Ранее решение о досрочном прекращении полномочий принял губернатор Курской области Алексей Смирнов. Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. Смирнов заявил, что переходит на новое место работы и пообещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. Однако он не раскрыл, в чем заключается суть его новой работы.

Спустя некоторое время глава государства подписал указ о назначении на должность врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Хинштейн приступил к работе 7 декабря.

