Экс-губернатор Курской области Смирнов заявил о переходе на новую работу

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что переходит на новое место работы. Он пообещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное доверие.

"На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию", – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Экс-губернатор пока не раскрыл, в чем заключается суть его новой работы. Он также выразил благодарность своим коллегам из Курской области, с которыми они трудились ради благополучия региона.

"Курская земля и ее жители всегда будут в моем сердце. Желаю всем здоровья, мужества и единства. Мы обязательно победим!" – заключил Смирнов.

Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию.

На должность врио губернатора Курской области был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он уже сообщил о своей готовности возглавить Курскую область и пообещал сделать максимум возможного, чтобы оправдать доверие президента РФ.