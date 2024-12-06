Володин поддержал назначение Хинштейна на пост врио губернатора Курской области

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал назначение Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области, заявив, что он умеет работать в регионе и способен решать проблемы граждан.

По словам Володина, Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Госдумы.

"Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей", – цитирует председателя ГД ТАСС.

Володин пообещал, что Госдума со своей стороны будет помогать Хинштейну в социально-экономическом развитии Курской области и оказании помощи людям.

Владимир Путин назначил Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области, подписав соответствующий указ. Глава государства объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Занимавший пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

В свою очередь, Хинштейн заявил о готовности возглавить Курскую область, назвав это назначение огромной честью. Он пообещал Путину сделать максимум возможного и приложить все усилия, чтобы оправдать его доверие.