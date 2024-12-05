Хинштейн сообщил о готовности возглавить Курскую область

Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн во время встречи с Владимиром Путиным сообщил ему о готовности возглавить Курскую область. По словам парламентария, для него это назначение является огромной честью.

Хинштейн добавил, что осознает непростую ситуацию, сложившуюся на сегодня в Курской области. Тем не менее реализация поставленных перед властями задач представляется важнее, подчеркнул он.

"Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны", – приводятся слова депутата на сайте Кремля.

Хинштейн пообещал Путину сделать максимум возможного и приложить все усилия, чтобы оправдать доверие президента РФ.

Путин подписал указ о назначении Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Глава государства объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Занимавший пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент принял его отставку по собственному желанию.