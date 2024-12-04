Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали

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Курский суд заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, незаконно пересекшего российскую границу для съемки репортажа, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области.

Подозреваемый объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

В октябре суд в Курске арестовал девятерых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконно пересекших государственную границу и участвовавших в боях в регионе.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Грузии Рати Бурудли, причастного к преступлениям против жителей Курской области.

Он подозревается в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство, террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном пересечении госграницы России.