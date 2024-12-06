Хинштейн сообщил, что начнет работу в Курской области 7 декабря

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Александр Хинштейн, который был назначен Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, приступит к работе в регионе 7 декабря.

"Для меня самое главное сейчас – это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", – поделился политик в своем телеграм-канале.

Врио главы региона также обратил внимание, что рассчитывает на активность и неравнодушие жителей области.

Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Хинштейна энергичным и талантливым человеком. При этом пока невозможно узнать, будет ли он временным назначенцем на эту должность или примет участие в выборах губернатора, добавил он.