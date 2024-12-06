Хинштейн назвал достаточно неожиданным свое назначение врио главы Курской области

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" свое назначение достаточно неожиданным, а также ответственным и очень серьезным.

"Начну я с того, что осмотрюсь на месте. Здесь очень важно не рубить сплеча и не пороть горячку", – сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее понять проблемы, которыми живут Курская область и куряне. Также, по его словам, после полного освобождения региона предстоит большая работа по восстановлению всех возвращенных районов, включая всю разрушенную инфраструктуру.

Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Хинштейна энергичным и талантливым человеком. При этом пока невозможно узнать, будет ли он временным назначенцем на эту должность или примет участие в выборах губернатора, добавил он.