Хинштейн заявил, что в ближайшее время приступит к работе в Курской области

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Назначенный Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что скоро отправится в регион и приступит к работе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. Служу России! Победа будет за нами!" – отметил он.

Хинштейн добавил, что назначение на подобную должность стало честью и большой ответственностью для него, так как регион на данный момент находится в непростой ситуации и ему предстоит выполнить много работы. Однако он заявил, что сделает все для достижения поставленных Путиным задач и завоевания доверия среди местных граждан.

Накануне Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора Курской области Хинштейна. Экс-депутат выразил готовность возглавить Курскую область и пообещал сделать максимум возможного, чтобы оправдать доверие президента РФ.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Путин принял его отставку по собственному желанию. Смирнов заявил, что переходит на новое место работы и пообещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. Однако он не раскрыл, в чем заключается суть его новой работы.

