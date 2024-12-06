Песков назвал Хинштейна энергичным и талантливым человеком

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Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является энергичным и талантливым человеком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Курской области сейчас требуется кризисное управление, с учетом опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной", – добавил он.

При этом пока невозможно узнать, будет ли он временным назначенцем на эту должность или примет участие в выборах губернатора, сказал Песков. Кроме того, пресс-секретарь Путина оценил предыдущего главу региона Алексея Смирнова, указав, что он сам подал в отставку и теперь пойдет на другую должность, которая пока неизвестна.

Депутат ГД Хинштейн стал исполнять обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

