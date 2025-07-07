07 июля, 11:06Политика
Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса России. Это следует из указа, который подписал президент. Текст документа размещен на сайте Кремля.
Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с понедельника, 7 июля.
Такое решение было принято на фоне освобождения Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Он занимал этот пост с мая прошлого года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.
Никитин в феврале этого года был назначен заместителем министра транспорта России. Тогда Путин освободил его с должности губернатора Новгородской области, которую он занимал с 2017 года.