Путин назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса России. Это следует из указа, который подписал президент. Текст документа размещен на сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с понедельника, 7 июля.

Такое решение было принято на фоне освобождения Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Он занимал этот пост с мая прошлого года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Никитин в феврале этого года был назначен заместителем министра транспорта России. Тогда Путин освободил его с должности губернатора Новгородской области, которую он занимал с 2017 года.

