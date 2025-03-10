Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества

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Владимир Путин назначил члена координационного совета ассоциации "Деловая Россия" Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", – говорится в документе.

С 2021 года Чайка занимает должность председателя общественного совета при Россотрудничестве. Он занимается гуманитарными проектами по оказанию помощи детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ, а также работает над продвижением русского языка и культуры.

Ранее Путин назначил руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с зарубежьем. При этом отмечалось, что Дмитриев сохранил должность главы РФПИ.