Мишустин освободил Анастасию Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря – замглавы Минэнерго Анастасию Бондаренко. Это следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Как указывается в заявлении, она покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Владимир Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от должности главы "Роскосмоса". Вместо него на этот пост был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у государства не было претензий к работе Борисова, а его освобождение от должности связано с ротацией в госкорпорации.

При этом сразу после назначения Баканова в "Роскосмосе" последовали кадровые перестановки. Заместители гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов и Александр Блошенко уволились. Вместе с тем были назначены новые руководители головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и производства научных спутников "НПО Лавочкина".

