Кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса поддержали все фракции Госдумы

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В поддержку кандидатуры Андрея Никитина на должность министра транспорта России высказались все фракции Госдумы. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в беседе с ТАСС.

В ГД представлены пять фракций: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

"Вчера (7 июля на заседаниях с участием Никитина. – Прим. ред.) все пять фракции поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции", – сказал Москвичев.

О назначении Никитина исполняющим обязанности стало известно накануне. Ранее он занимал место заместителя главы Минтранса, а до этого являлся губернатором Новгородской области.

Владимир Путин подписал соответствующий указ после того, как освободил от этой должности Романа Старовойта. Экс-глава ведомства был найден мертвым в личном автомобиле в Подмосковье. Следствие назвало самоубийство основной версией случившегося.

СМИ писали, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который является фигурантом дела о хищении миллиарда рублей, выделенного для строительства оборонительных сооружений в регионе, мог дать показания на Старовойта. Однако адвокат Сергей Бушин, представляющий интересы Смирнова, не стал комментировать данную информацию.