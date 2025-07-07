SHOT: экс-министру транспорта Старовойту могло грозить до 20 лет тюрьмы

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым в Подмосковье 7 июля. В качестве приоритетной версии СК РФ рассматривает самоубийство. По данным СМИ, в ближайшем будущем чиновник мог стать фигурантом уголовного дела о многомиллионных хищениях в период его работы губернатором Курской области. Что известно о произошедшем – в материале Москвы 24.

Что известно?

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта РФ указом Владимира Путина утром 7 июля. До назначения на этот пост в мае 2024 года чиновник почти пять лет работал губернатором Курской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отставка Старовойта не связана с утратой доверия, однако причина кадровых перестановок официально так и не была названа.

По данным телеграм-канала Mash, утром 7 июля еще действующий министр успел побывать на работе и провести совещание. Узнав об отставке, он попрощался со всеми и поехал домой. Уже днем Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском городском округе, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Машину Tesla чиновника обнаружили на парковке недалеко от парка имени Малевича. По официальной версии, суицид был совершен непосредственно в автомобиле, другие источники утверждают, что тело было найдено в кустах недалеко от нее. На опознание приехала помощница чиновника по имени Полина.

Недалеко от тела бывшего министра было найдено оружие: как утверждают СМИ, им оказался наградной пистолет от МВД, который Старовойт получил в 2023 году за содействие в выполнении задач.

Минтранс РФ выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее, сообщили на официальном сайте ведомства.

"Для всех сотрудников и руководства Минтранса он останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда", – сказано там.

Старовойт был разведен с 2021 года. У него осталось двое детей.

Возможные причины

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По одной из версий, действия Романа Старовойта были связаны с делом его заместителя и еще одного бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиненного в хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Якобы последний мог дать показания против Старовойта.

Адвокат Смирнова Сергей Бушин ушел от ответа на вопрос, было ли такое на самом деле.



(о сообщениях в СМИ. – Прим. ред.) , прокомментировать не могу.

Сергей Бушин адвокат экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова Мне неизвестно, прокомментировать не могу.

Однако источник RT в правоохранительных органах утверждает, что Старовойта планировали задержать 7 июля и доставить на допрос. Там ему якобы собирались предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.

Источник телеграм-канала SHOT, в свою очередь, уточнил, что уголовное дело могло быть возбуждено по статьям о мошенничестве и растрате. В результате экс-министру грозило 20 лет тюрьмы.

В то же время собеседники РБК утверждают, что ситуация вокруг Старовойта могла быть связана не только с делом о строительстве фортификационных сооружений. В частности, одной из причин его ухода с поста министра назвали сложную ситуацию в российских аэропортах, которая фиксировалась в последние дни. Источник, близкий к администрации президента, отметил, что Старовойт "недостаточно активно работал по ситуации".

Однако ряд собеседников издания подчеркнули, что его уход из Минтранса стал полной неожиданностью. По их словам, график совещаний Старовойта был расписан "на много недель вперед".