Защита Смирнова не прокомментировала информацию о показаниях на Старовойта

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Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова не комментирует данные СМИ о том, что подзащитный дал показания на экс-министра транспорта России Романа Старовойта по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию в регионе.

"Мне неизвестно (о сообщениях в СМИ. – Прим. ред.), прокомментировать не могу", – сказал в диалоге с РИА Новости адвокат Сергей Бушин, который представляет интересы Смирнова.

Старовойта нашли мертвым в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья 7 июля. На месте происшествия работают следователи, которые также выясняют обстоятельства случившегося. В Следственном комитете заявили, что основной версией произошедшего является самоубийство.

При этом журналисты утверждали, что на экс-министра мог дать показания Смирнов – фигурант дела о хищении одного миллиарда рублей, выделенного для возведения оборонительных сооружений в Курской области.