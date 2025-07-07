Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым в личном автомобиле

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Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

Тело чиновника было найдено в понедельник, 7 июля. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.

"Основная версия – самоубийство", – добавили в СК.

СМИ сообщали, что на Старовойта мог дать показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ставший фигурантом дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенного для возведения оборонительных конструкций на границе с Украиной.

Владимир Путин 7 июля принял решение об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса. Он занимал свой пост с мая прошлого года. До этого был главой Курской области.

Исполнять обязанности министра транспорта будет Андрей Никитин, который в феврале этого года был назначен заместителем главы Минтранса. До этого он являлся губернатором Новгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про отставку Старовойта, объяснил, что эти кадровые перестановки не связаны с утратой доверия. Назначение Никитина он объяснил позицией Путина, который считает, что опыт чиновника будет наилучшим образом способствовать выполнению задач.