Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью раскуплены

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Все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву распроданы на фоне возникновения проблем с задержками и отменами авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К вечеру субботы, 5 июля, в продаже было лишь одно место на поезд – это спальный вагон за 21,3 тысячи рублей.

"В обратную сторону ситуация чуть лучше, но все равно билеты единичные", – сказано в сообщении.

При этом в АТОР предупредили, что на утро понедельника, 7 июля, билеты быстро заканчиваются.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) сообщила ТАСС, что мониторит количество свободных мест в поездах, которые следуют по маршруту Москва – Санкт-Петербург и обратно. В организации пообещали при необходимости и технической возможности включить в составы дополнительные вагоны.

Ранее Минтранс на фоне закрытия сразу нескольких аэропортов в центральной России в субботу, 5 июля, заявил, что воздушные гавани, где уже сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы.

В ведомстве уточнили, что в аэропорту Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В свою очередь, в Пулково было задержано 36 рейсов и еще 87 рейсов отменено. Однако в настоящее время ситуация постепенно восстанавливается. Для стабилизации ситуации привлечены дополнительные сотрудники.

