Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов в Москве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой авиарейсов в столице, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители будут осуществлять мониторинг ситуации, чтобы обеспечить права пассажиров и оказать им необходимые услуги. Также граждане в случае нарушения прав могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру +7 (916) 555-23-57.

Днем 5 июля аэропорт Шереметьево приостанавливал вылет рейсов. При этом гавань принимала самолеты в штатном режиме. Причиной инцидента стало ограничение в ряде секторов московской воздушной зоны и усиление ветра в районе гавани. Спустя некоторое время ограничительные меры отменили.

Еще три столичных аэропорта Внуково, Жуковский и Домодедово работали в штатном режиме. Представители последнего уточняли, что рейсы выполняются в соответствии с расписанием, отклонений от которого не зафиксировано.