Авиакомпания Ryanair опровергла пожар на борту лайнера в Пальме

Фото: телеграм-канал AviaNews

Ирландская авиакомпания Ryanair опровергла пожар на борту лайнера, который находился в аэропорту Пальма-де-Майорка. Об этом представители перевозчика рассказали в беседе с газетой Diario de Mallorca.

Пресс-служба компании отметила, что отправление рейса Пальма – Манчестер было временно отложено из-за ложного сигнала индикатора пожарной безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что лайнер Ryanair приземлился после того, как авиадиспетчерам поступило сообщение о возгорании в салоне. При этом другое издание писало, что пожар произошел в момент, когда воздушное судно еще находилось на земле и готовилось к взлету.

Пассажиры, пытаясь спастись от огня, начали вылезать на крылья лайнера, после чего их эвакуировали, уточняли журналисты. В результате произошедшего пострадали минимум 18 человек. Шестерым из них потребовалась госпитализация.