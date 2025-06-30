Летевший в Москву самолет вернулся в Вологду из-за птицы в двигателе

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Самолет Як-40, выполнявший рейс из Вологды в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Инцидент произошел 30 июня вскоре после взлета. Экипаж зафиксировал кратковременный заброс температуры выходящих газов, что могло говорить о попадании птицы в один из трех двигателей самолета.

"Через короткое время температура вернулась к норме. Необходимость выключения двигателя отсутствовала", – прокомментировал Кореняко.

Командир воздушного судна все равно решил вернуться в Вологду, в итоге самолет успешно сел со всеми работающими двигателями. На борту находились 25 человек: 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.

Пассажиры отправились в Москву на резервном Як-40, который взлетел из Вологды спустя час после вылета первого воздушного судна. В итоге запасной самолет через 1,5 часа успешно сел в столичном аэропорту Внуково.

Специалисты осмотрели первый самолет и не выявили превышения температуры выходящих газов, повреждений судна или элементов двигателя. Таким образом, происшествие не подлежит расследованию в рамках существующих правил рассмотрения авиационных инцидентов, добавил представитель Росавиации.

"Вместе с тем обращаем внимание на некорректность публикаций ряда телеграм-каналов со ссылкой на слова неназванного очевидца о том, что "в турбину попал аист", "самолет чуть не разбился", но "пилоты смогли дотянуть до полосы", – рассказал Кореняко.

Он призвал не допускать в профессиональных медиа подобные эмоциональные и ничем не подкрепленные публикации.

В это же время северо-западная транспортная прокуратура начала проверку инцидента с Як-40, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В частности, прокуратура рассмотрит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы два дня не могут вылететь из Москвы в египетскую Хургаду. При этом перевозчик якобы отказался предоставлять пассажирам гостиницу.

В пресс-службе столичного аэропорта Домодедово объяснили, что рейс был отложен из-за технической неисправности самолета. Время задержки вылета на тот момент превышало 30 часов. Туристам предложили напитки, ваучеры на питание, а также организовали их размещение в гостиницах.

