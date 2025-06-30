Вылет рейса Москва – Хургада отложен из-за технической неисправности самолета

Фото: телеграм-канал SHOT

Вылет рейса авиакомпании EgyptAir из московского аэропорта Домодедово отложен из-за технической неисправности самолета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация, что российские туристы, зарегистрированные на рейс MS 728 EgyptAir, два дня не могли вылететь в Хургаду. При этом перевозчик отказался предоставлять пассажирам гостиницу или точную информацию по отправлению.

Воздушное судно должно было покинуть аэропорт 01:15 по московскому времени 29 июня. К настоящему моменту время задержки вылета превышает 30 часов. Пассажиров этого рейса нет в терминале авиагавани, уточнили в Домодедово.

Туристам были предоставлены прохладительные напитки, а также ваучеры на питание. Кроме того, было организовано размещение в гостиницах. Координацию работы с пассажирами осуществляли представители авиакомпании, говорится в сообщении.

Тем временем Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что пассажиры рейса, живущие в Москве и Подмосковье, уехали домой, где продолжают ждать вылета самолета. Иногородних пассажиров разместили в отеле за счет авиакомпании.

"Туроператор на связи с туристами и авиакомпанией", – добавили в АТОР.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса, вылет которого был задержан более чем на 12 часов. Борт авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх. Из-за задержки пассажиров разместили в гостинице, также им предоставили напитки и горячее питание.