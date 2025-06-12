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12 июня, 19:15

Транспорт

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси не вышли из самолета из-за переносов отправления

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси не вышли из самолета из-за переносов отправления

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались покидать самолет из-за многократных задержек

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Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались выходить из самолета из-за нескольких переносов вылета. Воздушное судно должно было покинуть аэропорт Внуково днем ранее. После 6 часов задержки отправления борт отправился в Тбилиси.

Однако за час до посадки самолет развернулся во Внуково. После нескольких часов ожидания пассажиров снова пригласили на посадку, а по ее окончанию им сообщили об очередном переносе рейса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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