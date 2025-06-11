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11 июня, 23:15

Город

Москвичам представили фестивальную программу на выходные

Москвичам представили фестивальную программу на выходные

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Афиша проекта "Лето в Москве" настолько большая, что каждый сможет найти в ней интересное мероприятие на выходные.

Например, любителей истории ждут на фестивале "Времена и эпохи", фанатов качественной музыки приглашают на площадки джазового фестиваля, а те, кто любит спектакли, могут посетить их в рамках фестиваля "Театральный бульвар".

Кроме того, можно отправиться на прогулку по Манежной площади – там раскинулся тропический сад фестиваля "Сады и цветы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина КузнеченковаКристина Шашкова

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