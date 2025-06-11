Дом Моссельпрома будет отреставрирован в Калашном переулке

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Калашном переулке Москвы будет отреставрирован дом Моссельпрома, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении", – отметил вице-мэр.

Проект реставрации уже согласован, в его рамках на фасадах здания восстановят знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов. Рабочие починят напольное покрытие из метлахской плитки, а также деревянные окна и двери в местах общего пользования.

На лестнице приведут в порядок металлические ограждения с коваными и литыми декоративными деталями. Реставраторы воссоздадут утраченные фрагменты перил, расчистят и покроют защитным составом ступени.

Кроме прочего, в тамбуре и на лестницах починят напольное покрытие из гранитной плитки и базальтовую отделку стен, а также лепнину на потолке. Элементы декоративного оформления очистят от загрязнений.

Также будут починены балконы, заменены водосток, отливы окон и декоративные карнизы. Стены фасадов и цоколя перед покраской обработают антисептиками, подчеркнул председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Для работ подобрали самые современные технологии и материалы, указал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павел Рябоненко.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ. Работы, в частности, были закончены в павильоне № 67 "Карелия", который является одним из четырех павильонов на выставке, в отделке которого использовалась резьба по дереву.

