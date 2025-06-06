Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ в своем личном блоге.

Мэр Москвы отметил, что недавно были закончены работы в павильоне № 67 "Карелия", который является одним из четырех павильонов на ВДНХ, в отделке которого специалисты использовали резьбу по дереву. Также это единственный павильон, где были использованы деревянные скульптуры.

"Резной барельеф "Новая жизнь" работы скульптора Льва Кардашова и шесть деревянных скульптур, установленных над колоннами в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением павильона. Две центральные фигуры – крестьянка и рабочий. Справа и слева от них – молодые сосенки с пушистой хвоей", – заметил мэр.

Градоначальник отметил, что, хоть и скульптуры неплохо сохранились, 70-летний возраст отразился на их состоянии. В частности, на дереве возникли трещины, из-за которых под действием осадков изменился цвет скульптур.

Работа реставраторов по восстановлению фронтона заняла два года. За это время специалистам удалось провести щадящую очистку, восстановить утраченные элементы и покрыть резной барельеф и скульптуры современными защитными составами. Кроме того, были отреставрированы колонны шестиколонного портика, облицованные красным гранитом с медными капителями, и было воссоздано покрытие пола терраццо с отреставрированным центральным фрагментом.

"А вот с интерьерами павильона пришлось серьезно поработать – очень много было утрачено. Реставраторы восстановили оригинальные цвета стен и декоративные элементы. Отреставрировали парадные двери с резьбой по мотивам северной природы", – поделился мэр.

Также были воссозданы гипсовые барельефы, изображающие тружеников Северного края и бронзовые люстры, и отреставрирован портал из карельской березы в центральном зале.

По словам главы города, скоро в павильоне будет открыта иммерсивная мультимедийная выставка "Ожившие шедевры русской сказки", которая расскажет о книжной иллюстрации русских художников последней трети ХIХ – начала ХХ века по сюжетам русских волшебных сказок и былин.

Собянин отметил, что также была закончена реставрация павильона № 8 "Юные натуралисты".

"Специалисты воссоздали нарядное терраццо центральной части стилобата, отреставрировали колоннаду главного входа, бронзовые бюсты пионеров-героев: Лени Голикова, Вали Котика, Зины Портновой и Марата Казея", – добавил мэр.

В ходе реставрационных работ были восстановлены декор стен и потолков, а также керамические люстры. Отреставрирована декоративная композиция над куполом павильона из художественного металла, конструкции стеклянного купола и ленточное остекление боковых залов и эркеров. По словам градоначальника, сейчас стилобат павильона выглядит так же, как на архивных фото 1954 года.

Кроме того, реставраторам в ходе работы с павильоном № 6 "Химия" удалось восстановить утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР" по архивным чертежам и фотографиям. Также художниками-витражистами были воссозданы полностью утраченные три уникальных полихромных витража.

"На фасадах здания мастера раскрыли и отреставрировали два барельефа с изображениями доярки, свинарки и агронома с урожаем. В кессонах деревянного потолка вновь сияют после реставрации уникальные люстры", – добавил Собянин.

В скором времени в павильоне № 6 будет открыт торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем будет представлены экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны. Также там разместится кафе национальной кухни.

Помимо этого, скоро на ВДНХ подойдет к концу реставрация павильона № 35 "Главтабак". По словам главы города, специалисты провели большую работу по реставрации, воссозданию и возвращению на исторические места свыше 10 тысяч керамических деталей, которыми украшены фасады павильона.

Внутри здания была отреставрирована живопись плафона, представленная сложным многоцветным растительным орнаментом цветков и листьев душистого табака. Для ее раскрытия и сохранения реставраторы выполнили сложнейшую многоэтапную работу, в ходе которой они укрепили и обработали антисептическими составами живопись, а также удалили поздние записи, искажавшие цвет фона и подлинный рисунок.

Специалисты завершили работу по воссозданию бронзовой люстры, являющейся основным украшением центрального зала. Ее диаметр составляет более 3 метров, а высота – около 2,5 метра. Торжественный вид люстре придают декоративные детали в виде соцветий, листьев и семенных коробочек табака.

Кроме того, павильону вернули его главное украшение – позолоченный шпиль, установленный на крыше здания, и эмблему "Главтабак" с позолотой.

Помимо "Главтабака", на ВДНХ продолжаются восстановительные работы четырех объектов культурного наследия. Среди них – "Павильон "Охрана природы", "Здание павильона СССР на "ЭКСПО-67" в Монреале", "Главный фасад ресторана "Золотой колос", "Кафе "Лето".

Еще по двум памятникам – "Портик павильона "Транспорт СССР" и "Павильон "Оптика" – сейчас разрабатывается научно-проектная документация.

"Возрождая ВДНХ, мы не только сохраняем культурное наследие, но и формируем уникальное современное общественное пространство. ВДНХ – это место силы, где можно не только отдохнуть, но и зарядиться невероятной творческой энергией и вдохновиться на новые свершения", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия, что составляет 30% от всех памятников в городе.

Власти столицы уже утвердили планы работ на 2025 год. В текущем году планируется привести в порядок свыше сотни монументов в честь событий и героев Великой Отечественной войны, провести реставрацию памятников в усадьбах Кузьминки, Кусково, Останкино и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

