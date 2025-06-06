Художники отреставрируют стену Виктору Цою в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На Арбате в центре Москвы началась реставрация фрагмента стены, которая посвящена основателю рок-группы "Кино" Виктору Цою. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на организатора работ Кристину Журавлеву.

"Это была моя давняя мечта, я организовала небольшую нашу группу, мы организовали сбор средств на краску, на художника, нашла художника. И получается, творим историю, так сказать, переделываем стену Цоя ко дню его рождения", – сказала она.

Фрагмент с портретом музыканта реставрируют из-за того, что на стену были нанесены рисунок на рисунок, надпись на надпись, отметила Журавлева. Она сообщила, что в ближайшее время будет доставка краски, тогда появится оформление в цвете. Пока там только наброски.

По словам девушки, на стене изобразят тот же портрет, который был нарисован там ранее, а выше будут написаны строчки из песен.

"И Виктор Робертович, он же сам немножко был художником, как бы рисовал, и получается, мы хотим одну из его картин, один из его рисунков тоже нарисовать на стене", – рассказала Журавлева.

Реставрация была согласована с администрацией Арбата и отделением полиции. Если работы будут идти и дальше, то надо будет согласовать их с мэрией Москвы, сообщила она.

Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Он уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Цой похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

В апреле поклонники умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) осквернили стену памяти, посвященную Цою. Граффити были перекрыты надписью "Техник".

Позже разрисовавший стену Цоя мужчина извинился перед фанатами группы "Кино" и москвичами. Он заявил, что больше не будет совершать хулиганских действий.

