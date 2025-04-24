Разрисовавший стену Цоя мужчина извинился перед москвичами

Фото: телеграм-канал "мрачные щи"

Разрисовавший стену известного советского рок-музыканта Виктора Цоя мужчина извинился перед фанатами группы "Кино" и москвичами. Видео опубликовал телеграм-канал РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что больше не будет совершать хулиганских действий.

По данным СМИ, он также отмыл стену, на которой ранее закрасил цитату из песни рок-группы и разрисовал лицо музыканта, изображенное на стене на Арбате.

Объект осквернили поклонники умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) в первой половине апреля. После этого член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина отметила, что обсудит с коллегами вопрос о возможной защите стены Цоя от вандалов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил Москве 24, что мемориал в честь лидера группы "Кино" необходимо причислить к объектам культуры. Депутат указал, что в случае если такую инициативу озвучат в Федеральном собрании, он поддержит ее.