112: фанаты Паши Техника разрисовали стену памяти Цоя в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Поклонники умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) осквернили стену памяти, посвященную рок-музыканту Виктору Цою, которая расположена на Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

На кадрах, которые были сняты с места происшествия, видно, что граффити с лицом Цоя перекрывается надписью "Техник".

Техник умер 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Тайские врачи заявили, что причиной смерти стала легочная инфекция.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове состоялась церемония прощания, которую посетили родители Техника, бывшая супруга артиста Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

Затем Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На его могиле установлена фотография рэпера и венок.

