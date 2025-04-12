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12 апреля, 21:31

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112: фанаты Паши Техника разрисовали стену памяти Цоя в центре Москвы

Фанаты рэпера Паши Техника осквернили стену памяти Цоя в центре Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Поклонники умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) осквернили стену памяти, посвященную рок-музыканту Виктору Цою, которая расположена на Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

На кадрах, которые были сняты с места происшествия, видно, что граффити с лицом Цоя перекрывается надписью "Техник".

Техник умер 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Тайские врачи заявили, что причиной смерти стала легочная инфекция.

11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове состоялась церемония прощания, которую посетили родители Техника, бывшая супруга артиста Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

Затем Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище. На его могиле установлена фотография рэпера и венок.

Рэпер Паша Техник похоронен на Николо-Архангельском кладбище

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