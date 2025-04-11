ТАСС: в Москве на прощании с рэпером Пашей Техником задержан оператор дрона

Фото: телеграм-канал SHOT

В Москве полицейские задержали и отвели в автозак оператора дрона, запустившего беспилотник над людьми, которые собрались на церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, задержанный запускал дрон серии Mavic.

Кроме того, РИА Новости правоохранители заявили, что на церемонии прощании с музыкантом задержаны не менее 5 человек.

Церемония прощания с Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортове. Проститься с исполнителем пришли сотни людей. Среди них близкие и поклонники музыканта, в том числе родители Техника, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин и директор Марк Яровный.

О смерти Техника стало известно 4 апреля. Музыкант скончался в одной из клиник Пхукета, где ранее он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У артиста выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.

