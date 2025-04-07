Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала сыну о смерти отца

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Экс-супруга Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера, который является отцом мальчика. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

Карицкая ранее заявляла, что разговаривала на эту тему с психиатром, который посоветовал девушке не скрывать от мальчика информацию о смерти отца. Бывшая жена Техника отмечала, что очень переживала перед беседой с сыном и не знала, как правильно сообщить ему эту новость.

"Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах", – заявила Карицкая, добавив, что она вместе с сыном поплакала из-за произошедшего.

При этом девушка отметила, что ребенок без истерик отреагировал на новость о смерти своего отца.

Рэпер с конца марта находится в одной из клиник Пхукета, где он был введен в искусственную кому, а также подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Менеджер рэпера предполагал, что состояние артиста ухудшилось после того, как ему в еду подсыпали неизвестное токсичное вещество.

Спустя время у Техника отказали легкие, а также возникли проблемы с сердцем. У артиста обнаружили пневмонию с полным поражением легких, полиорганную недостаточность и септический шок.

4 апреля стало известно о смерти Техника. Причиной стала легочная инфекция. Тело исполнителя будет отправлено из Таиланда в Россию вечером 8 апреля.

