Прощание и отпевание Паши Техника пройдут в Москве

Фото: телеграм-канал "Паша Техник"

Прощание и отпевание рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. – Прим. ред.), который ушел из жизни в 40 лет, пройдет в одном из столичных храмов, рассказал в беседе с ТАСС менеджер артиста Марк Флинк (настоящая фамилия Яровный – Прим. ред.).

"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве. Тело Паши в данный момент находится в Таиланде. Сегодня у меня будет информация, когда его будут эвакуировать. Это будет или завтра, или послезавтра", – пояснил он.

Яровный также уточнил, что тело Техника перевезут в один из столичных моргов, где специалисты подготовят его к прощанию.

На сегодняшний день менеджер не смог назвать точные дату и время прощания с Техником, пояснив, что они станут понятны, когда близкие артиста договорятся с храмом.

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. По данным СМИ, причиной стал септический шок.

Музыкант находился в одной из клиник Пхукета с конца марта, где его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество. В госпитале он находился под наблюдением тайских врачей и на аппарате ИВЛ и ЭКМО.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

