Mash: тело рэпера Паши Техника доставят из Таиланда в Москву 5 апреля

Рэпер Паша Техник скончался в Таиланде. Больше недели местные врачи боролись за его жизнь после того, как музыкант, предположительно, отравился запрещенным веществом. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Запомню тебя счастливым"

О смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стало известно 4 апреля около 22:00 по московскому времени. По данным СМИ, причиной стал септический шок. Музыкант находился в одной из клиник Пхукета (Таиланд) с конца марта: по словам его менеджера Маркуса, во время отдыха исполнителю могли подбросить в еду неизвестное вещество, после чего ему стало плохо.

Врачи ввели рэпера в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Вскоре у него диагностировали пневмонию с поражением 100% легких, полиорганную недостаточность и септический шок.

Утром 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, однако, несмотря на старания медиков, ночью рэпер скончался. До последнего с ним рядом находились его бывшая жена, менеджер и друзья, которые все эти дни занимались сбором средств на лечение и обеспечением музыканта лекарствами.



Ева Карицкая бывшая жена Паши Техника Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю.

По данным телеграм-канала Mash, Пашу Техника похоронят в Москве: 5 апреля его тело должны отправить на родину самолетом.

После смерти музыканта рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) в разговоре с Super.ru признался, что "очень любил Пашка". Он также добавил, что последний раз виделся с Техником 8 марта в рехабе.

"Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. Мы не были супердрузьями, но мы всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении. Жалко [его], не то слово", – сказал он.



Гуф рэпер Спи спокойно, брат. Нет слов... Мы будем очень скучать.

Певец Егор Крид принес соболезнования близким рэпера в своем телеграм-канале.

"Жалко человека. Веселый был", – добавил он.

Также родных музыканта поддержали шоумен Гарик Харламов и журналист Ксения Собчак, которая рассказывала ранее, что все утро переписывалась с близкими Техника и пыталась помочь.

"Найдем соучастников"

Первые новости о госпитализации Паши Техника в Таиланде появились 27 марта: тогда менеджер рэпера рассказал журналистам, что музыканта ввели в кому. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако администратор рэпера был настроен оптимистично.

"Вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и еще всех нас переживет", – сказал он.

Уже на следующий день телеграм-канал "База" сообщил, что рэпер в настолько тяжелом состоянии, что транспортировка в РФ невозможна.

Позднее представитель рэпера подтвердил это в беседе с Super.



Марк менеджер Паши Техника Состояние Паши критическое.

Менеджер Техника отмечал, что рэпер отправился в Таиланд, чтобы восстановиться и отдохнуть перед запланированным туром по России. При этом в одном из телеграм-каналов появлялись фото и видео любовных утех Техника в, предположительно, измененном состоянии.

Администратор тогда отметил, что пока может лишь строить догадки, озвучив версию с подбросом неизвестного вещества. Также в СМИ появлялась информация, что музыкант мог выпить некий токсичный напиток.

В свою очередь, экс-супруга Техника уже после его смерти написала в своем телеграм-канале, что все виновные в произошедшем будут найдены.

По данным СМИ, 5 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву.