Менеджер Паши Техника рассказал, что рэпера ввели в искусственную кому

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Паша Техник

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Об этом рассказал менеджер музыканта, передает телеканал "360".

По словам представителя артиста, Технику могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Исполнителю стало плохо утром 27 марта. В настоящее время он находится на ИВЛ под наблюдением тайских врачей. Его состояние оценивается как тяжелое. Представитель музыканта выразил уверенность в том, что рэпер выживет.

В октябре прошлого года Техник рассказал, что удалил свои треки, где упоминаются наркотические вещества. По словам рэпера, он это сделал, так как наркотики – это зло. Музыкант также заявил, что вместо употребления гадостей надо заниматься футболом, хоккеем, шахматами, уделять время учебе и семье.

Он добавил, что сам испытал на себе пагубность зависимости, но смог исправиться. И пожелал фанатам не допускать его ошибок.